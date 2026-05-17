БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Газе, есть убитые. ПИЦ: была атакована "кухня для нуждающихся"

Днем 17 мая БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Дир аль-Балахе, в центральной части сектора Газы. Источники в Газе сообщают о не менее трех убитых, есть раненые.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что удар был нанесен по "кухне для нуждающихся", которая была создана турецкой благотворительной организацией и располагалась севернее больницы "Мученики Аль-Аксы".

ЦАХАЛ пока не комментирует.