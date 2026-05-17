МУС опроверг публикацию "Гаарец": нет новых ордеров на арест израильских министров и военнослужащих

Международный уголовный суд в Гааге опроверг публикацию газеты "Гаарец" о якобы принятом решении выдать новые ордера на арест израильских министров и военнослужащих.

В заявлении МУС говорится, что опубликованная информация "неточна", а суд "не выдавал новых ордеров против Израиля". Деталей в Гааге не привели.

Ранее израильская газета "Гаарец" со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что МУС якобы выдал секретные ордера на арест трех израильских политиков и двух представителей армейского командования. О ком именно идет речь, и когда это произошло, в публикации не было сказано. Автор материала Лиза Розовская напоминает, что ранее такие ордера были выданы на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Эти ордера были выданы в ноябре 2024 года по обвинениям "за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года".

Конкретно, МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту "использование голода как метода ведения войны" (военное преступление) и "убийства, преследования и другие бесчеловечные действия" (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант "несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население" (еще одно военное преступление).

Решение суда по Нетаниягу и Галанту вызвало осуждение как в Израиле, так и на международной арене. Тогдашний президент США Джо Байден назвал его возмутительным, а его преемник Дональд Трамп ввел санкции против причастных. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара постановила, что МУС не обладает юрисдикцией для такого решения.