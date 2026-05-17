NYT: Израиль во время войны с Ираном использовал две базы в Ираке

Газета The New York Times пишет, что во время войны с Ираном Израиль использовал в Ираке не одну, а две военные базы.

По данным NYT, одна из баз была создана еще в конце 2024 года на западе Ирака для поиска удаленных площадок, с которых в будущем можно было бы действовать против Ирана, а другая использовалась ЦАХАЛом в ходе войны с Ираном в июне 2025 года. По сведениям издания, база, действовавшая в Ираке во время июньской войны, "оказалась очень полезной".

Иракские источники в сфере безопасности заявили NYT, что США во время двух раундов войны с Ираном распорядились отключить иракские радары, объяснив это необходимостью защитить американские самолеты. В Багдаде, пишет NYT, давно подозревали, что Израиль ведет деятельность в этом районе, и обращались за разъяснениями к американским военным, но ответа не получили.

Около недели назад издание Wall Street Journal писало, что Израиль создал в одном из пустынных районов Ирака передовую военную базу для поддержки воздушной кампании против Ирана. В начале войны ее едва не обнаружили иракские войска, и ВВС ЦАХАЛа нанесли по ним удар. Среди рассказавших об этом источников – официальные представители США. По их словам, база была создана с ведома США перед самым американо-израильским ударом по Ирану. На ней дислоцировались бойцы специального назначения, действовал и пункт снабжения израильских ВВС. В частности, на этой передовой базе находились специалисты по поиску и эвакуации летчиков – на случай, что над территорией Ирана могут быть сбиты израильские самолеты. Израиль предложил задействовать их во время поисково-спасательной операции в районе Исфахана, однако американцы спасли своего летчика самостоятельно. Согласно публикации, в начале марта иракских пастух набрел на место, обнаружив воздушную активность, в том числе – приземляющиеся и взлетающие вертолеты. На разведку были отравлены иракские войска. По ним был нанесен удар, один военнослужащий погиб.

В то же время, в направленной ООН официальной жалобе ответственность за инцидент возлагалась на США. После этого база была эвакуирована. Направленное на место иракское подразделение по борьбе с террором обнаружило только ее следы.