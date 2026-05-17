Fars: США выдвинули новые условия Ирану

Иранское агентство Fars сообщило, что США в ответ на иранское предложение по урегулированию выдвинули собственные условия из пяти пунктов. Отметим, что Fars ассоциирован с иранским "Корпусом стражей исламской революции".

По данным Fars, Вашингтон требует от Тегерана отказаться от каких-либо репараций и компенсаций со стороны США, вывезти из Ирана и передать американской стороне 400 кг обогащенного урана, оставить в работе только один ядерный объект, отказаться от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов.

При этом, судя по публикации Fars, власти США также заявили, что полное прекращение боевых действий возможно только после завершения переговоров и достижения договоренности.

Агентство отмечает, что даже в случае принятия этих условий Тегераном угроза возобновления американских ударов сохранится.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал последний ответ Ирана на американскую инициативу "совершенно неприемлемым", Вашингтон отверг предложенный Тегераном "план урегулирования" из 14 пунктов.

В субботу, 16 мая, Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не достигнет соглашения с Вашингтоном. "Я понятия не имею, подпишет ли Иран соглашение", – сказал Трамп. "Если нет, у них будут большие проблемы. Очень большие проблемы. Им лучше заключить сделку".

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что планирует разговор с президентом США Дональдом Трампом, для обсуждения ситуации вокруг Ирана.

Американское издание The New York Times со ссылкой на двух ближневосточных чиновников писало накануне, что Израиль и США ведут самые интенсивные (со времени объявления о прекращении огня) приготовления к возобновлению ударов по Ирану, стремясь достичь готовности к ним уже на следующей неделе. По словам американских официальных лиц, один из вариантов операции включает высадку в Иране спецподразделений, которые осуществят извлечение ядерного материала, погребенного под обломками. Подобная сложная операция сопряжена с риском серьезных потерь, поскольку для создания периметра вокруг зоны проведения операции потребуется привлечение тысяч бойцов сил поддержки, которым, вероятно, придется вступить в бой с иранскими сухопутными войсками, сообщили изданию военные чиновники. Войска также могут быть использованы для захвата острова Харк – ключевого узла экспорта иранской нефти в Персидском заливе, добавили официальные лица. Еще один вариант включает проведение более интенсивных бомбардировок иранских военных объектов и элементов инфраструктуры, заявляют официальные лица США.

Израиль начал свою кампанию против Ирана совместно с США с целью подорвать военный потенциал иранского режима, отдалить исходящие от Ирана угрозы – включая его ядерную программу и программу баллистических ракет – и "создать условия" для свержения режима иранским народом, о чем заявляли военные и другие израильские лидеры. Достигнутое в прошлом месяце соглашение о прекращении огня оставило эти заявленные цели невыполненными.