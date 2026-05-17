Ближний Восток

В ОАЭ дрон атаковал генератор рядом с АЭС Барака, возник пожар

Иран
Энергия
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 17 мая 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 14:27
В ОАЭ дрон атаковал генератор рядом с АЭС Барака, возник пожар
Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM via AP

Пресс-офис Абу Даби сообщил об ударе беспилотника по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра атомной электростанции Барака, расположенной в регионе ад-Дафра.

На месте возник пожар, который, согласно заявлению властей, не повлиял на безопасность станции. Пострадавших не было. Нормы радиационной безопасности соблюдаются. Станция работает в обычном режиме.

Власти ОАЭ не уточняют, какое государство нанесло удар по стратегическому ядерному объекту. Население призывают не реагировать на панические слухи и прислушиваться к информации компетентных инстанций.

Отметим, что во время военных действий США и Израиля против Ирана именно по АЭО было нанесено больше всего иранских ударов. В их отражении принимали участие и дислоцированные в Эмиратах системы израильских ПВО.

