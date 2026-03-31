И вновь сирены на севере Израиля

В 15:12 активирована система раннего предупреждения на "линии противостояния" из-за обстрела с территории Ливана. Сигнал тревоги прозвучал в Мисгав-Аме.

В 15:28 вновь прозвучал сигнал тревоги в Мисгав-Аме.

15:37 сигналы тревоги в Маргалиоте и Манаре.

В 16:03 в связи с угрозой проникновения беспилотника сигнал тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне, Метуле, Кфар-Гилади, Мигав-Аме, Тель-Хайе, Кфар-Ювале, Мааян Барухе, а-Гошриме и других населенных пунктах.

16:09 тревога в Авивим и Ироне в связи с обстрелом из Ливана.