На заводе в Маале-Адумим тяжелый предмет упал на рабочего, он в тяжелом состоянии

"Скорая" была вызвана на одно из предприятий в Маале-Адумим после того, как на рабочего упал тяжелый предмет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет) получил тяжелую травму головы.

Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим", его состояние тяжелое.

Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.