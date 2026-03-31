На заводе в Маале-Адумим тяжелый предмет упал на рабочего, он в тяжелом состоянии
время публикации: 31 марта 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 16:05
"Скорая" была вызвана на одно из предприятий в Маале-Адумим после того, как на рабочего упал тяжелый предмет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет) получил тяжелую травму головы.
Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим", его состояние тяжелое.
Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства, при которых пострадал рабочий.
