Тревога на линии противостояния; нарушение воздушного пространства, ракетный обстрел
время публикации: 31 марта 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 20:30
20:26. Тревога на линии противостояния. Ракетный обстрел, нарушение воздушного пространства.
20:14. Тревога на границе с Ливаном.
20:06. На линии противостояния и в Верхней Галилее прозвучала тревога.
19:46. Тревога в поселках на границе с Ливаном.
В 19:38 вновь зафиксирован ракетный обстрел населенных пунктов на линии противостояния.
В 19:24 на линии противостояния и в Верхней Галилее прозвучала тревога; нарушение воздушного пространства.