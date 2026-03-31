Тревога в центре Израиля, включая Иерусалим, ракетный обстрел из Ирана

В 5:33 31 марта тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, включая Иерусалим и окрестности. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Позже тревога прозвучала также в более западных районах, до Кирьят-Малахи. Однако тревоги не было в Тель-Авиве и окрестностях, хотя в зону предварительного оповещения эти районы попали.

МАДА: сообщений о пострадавших не поступало.