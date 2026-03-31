Задержан вандал, разбивший мемориал полицейскому, погибшему при предотвращении теракта

Полиция Иерусалимского округа задержала 53-летнего жителя Мевасерет-Циона, подозреваемого в умышленном повреждении мемориала старшему сержанту Йосефу (Йоси) Кирме – бойцу спецподразделения полиции иерусалимского округа, павшему в октябре 2016 года при предотвращении теракта.

Пресс-служба полиции сообщает, что подозреваемый, ударив по памятнику несколько раз молотком и разбив его, скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан в короткий срок.

Семья погибшего была уведомлена как о факте вандализма, так и о задержании подозреваемого.