Задержан вандал, разбивший мемориал полицейскому, погибшему при предотвращении теракта
время публикации: 31 марта 2026 г., 16:55 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 17:17
Полиция Иерусалимского округа задержала 53-летнего жителя Мевасерет-Циона, подозреваемого в умышленном повреждении мемориала старшему сержанту Йосефу (Йоси) Кирме – бойцу спецподразделения полиции иерусалимского округа, павшему в октябре 2016 года при предотвращении теракта.
Пресс-служба полиции сообщает, что подозреваемый, ударив по памятнику несколько раз молотком и разбив его, скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан в короткий срок.
Семья погибшего была уведомлена как о факте вандализма, так и о задержании подозреваемого.
