Закон о смертной казни для террористов-убийц, принятый Кнессетом. Опрос Newsru.co.il

Вечером 30 марта 2026 года на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был принят закон о смертной казни для террористов.

За закон голосовали 62 парламентария, 48 – против, один воздержался. Закон продвигался министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и его фракцией "Оцма Иегудит". Его поддержали "Ликуд", ШАС, "Ционут Датит", "Наш дом Израиль", "Ямин Мамлахти". Против закона проголосовали "Еш Атид", РААМ, ХАДАШ-ТААЛ, "Яадут а-Тора", "Махане Мамлахти" и "Авода".

Сразу же начался процесс подачи петиций против этого закона в Высший суд справедливости (БАГАЦ).

Предлагаем читателям принять участие в опросе по поводу принятого закона. Рекомендуем сначала ознакомиться с его ключевыми пунктами, которые опубликованы ниже.

Закон о смертной казни для террористов-убийц, принятый Кнессетом 30.03.2026. Ключевые пункты

1. Цель закона

Закон устанавливает смертную казнь для террористов, совершивших смертоносные теракты, как средство борьбы с терроризмом – для защиты Израиля, его граждан и жителей, усиления сдерживания, предотвращения терактов ради торга и "возмездия за преступные деяния террористов".

2. Основная норма для Иудеи и Самарии

Министр обороны обязан в течение 30 дней распорядиться об изменении военного законодательства в Иудее и Самарии так, чтобы житель района, который умышленно причинил смерть человеку, и это деяние является террористическим актом по Закону о борьбе с терроризмом 2016 года, наказывался смертной казнью, и только ею.

3. Исключение из обязательной смертной казни

Военный суд может вместо смертной казни назначить пожизненное заключение, но только если он, по особым мотивам, изложенным письменно, установит наличие особых обстоятельств, оправдывающих такое решение.

4. Кого касается формулировка "житель района"

Под этим понимается лицо, зарегистрированное в реестре населения района, либо проживающее там даже без регистрации, за исключением гражданина Израиля или жителя Израиля. То есть ключевая обязательная норма адресована не гражданам и не постоянным жителям Израиля.

5. Смягчены прежние процессуальные барьеры

Для вынесения смертного приговора военным судом не требуется, чтобы прокуратура просила именно такую меру наказания или поддерживала ее. Также не требуется единогласия судей, и не действует прежнее условие о минимальном воинском звании судей состава.

6. Нет права на помилование со стороны военного командования

Командующий силами ЦАХАЛа в районе не вправе смягчить, заменить или отменить смертный приговор и не вправе помиловать осужденного по этой норме.

7. Исполнение приговора

Смертный приговор должен быть приведен в исполнение в течение 90 дней после вступления в законную силу. Премьер-министр может попросить суд об отсрочке по особым причинам, но суммарный срок таких отсрочек не может превышать 180 дней.

8. Способ казни

Закон прямо устанавливает, что смертный приговор исполняется через повешение. Соответствующий приказ подписывает судья, а исполнение возлагается на уполномоченного сотрудника Службы тюрем Израиля.

9. Режим содержания приговоренного к казни

Осужденный на смерть должен содержаться в отдельной тюрьме или отдельном блоке, по возможности отдельно от других заключенных. Доступ к нему ограничивается: надзиратели, утвержденный священнослужитель по его просьбе, официальные инспекторы, адвокат и врач.

10. Секретность исполнения приговора

Личности сотрудников тюремной службы, участвующих в исполнении смертного приговора, засекречиваются. За незаконное раскрытие таких данных предусмотрено уголовное наказание.

11. Поправка в израильский Уголовный закон

Закон также добавляет норму в Уголовный закон Израиля: тот, кто умышленно причиняет смерть человеку с целью лишить Государство Израиль права на существование, при определенных обстоятельствах наказывается смертью или пожизненным заключением, и только одним из этих двух наказаний. В этой части формула уже не безальтернативная.

Закон о смертной казни для террористов-убийц. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 10 вопросов)