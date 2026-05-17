Два боевых истребителя столкнулись во время авиашоу в Айдахо. Видео

Два американских военных самолета F/A-18 столкнулись в воздухе во время авиашоу Gunfighters Air Show в штате Айдахо в воскресенье. После столкновения члены обоих экипажей, четыре человека, катапультировались и благополучно достигли земли.

Оба самолета разбились. По сообщениям местных СМИ, после инцидента авиабаза Маунтин-Хоум была закрыта.