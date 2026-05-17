Юрсоветница просит ЦАХАЛ снять гриф секретности с показаний бригадного генерала "Гимель"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ в качестве ответа на петиции против назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост руководителя "Мосада" и на возражения Гофмана на эти петиции прислала засекреченный документ с показаниями бригадного генерала "Гимель", которые, по ее словам, опровергают заявления Романа Гофмана.

В своем обращении Баарав-Миара указывает, что показания бригадного генерала "Гимель" предоставляются в настоящий момент на рассмотрение судей БАГАЦа, и добавляет, что она подала в ЦАХАЛ просьбу снять гриф секретности с этих показаний, чтобы они могли быть использованы в суде.

Баарав-Миара подчеркивает, что поскольку предыдущее заседание суда прошло без изучения этих документов, она просит предоставить ей возможность изложить свою позицию с учетом показаний бригадного генерала "Гимель" – устно или письменно.

Напомним, в конце минувшей недели военный советник главы правительства генерал-майор Роман Гофман, претендующий на должность главы "Мосада", направил обращение в БАГАЦ, в котором он опровергает претензии юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары и просит отклонить петиции против его назначения.

Гофман подчеркивает, что вопреки утверждениям юрсоветницы, он никогда не встречался наедине с офицером "Гимель" и не обсуждал с ним петиции против своего назначения. Поэтому у Романа Гофмана не было никакой информации, которую он должен был передать суду.

"Поведение юридической советницы правительства крайне серьезно: именно человек, которы й должен быть защитником и хранителем норм закона, действует недобросовестно по отношению к генералу ЦАХАЛа", – указывает Гофман.

Адвокат Гофмана Охад Шалем в поданном ответе подробно описал последовательность событий и содержание встреч, проходивших в "Мосаде".