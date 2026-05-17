17 мая 2026
последняя новость: 22:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Сумуд" на земле и на море: из Ливии в Газу выдвинулся конвой с 200 пропалестинскими активистами

время публикации: 17 мая 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 21:49
AP Photo/Francisco Seco

Параллельно с флотилией "Сумуд" из Ливии в сторону сектора Газы отправилась автоколонна, призванная "прорвать блокаду Газы", сообщили в воскресенье, 17 мая, представители организации Global Sumud Flotilla.

Автоколонна, в состав которой входят около тридцати транспортных средств, выдвинулась из города Залитан в Ливии, ее конечным пунктом назначения указан Рафиах.

Как сообщает The Jerusalem Post, в сухопутной акции участвуют около 200 человек из 25 стран, они передвигаются на 20 жилых автодомах, семи машинах скорой помощи и других транспортных средствах. По утверждению Global Sumud Flotilla, в делегацию входят врачи, медсестры, инженеры и строители.

В воскресенье колонна должна достичь города Сирт, где будет разбит временный лагерь.

В акции принимает участие один из участников флотилии "Мави Мармара" Ахмед Айдан Бекар. В своем заявлении он сказал, что, несмотря на все трудности, активисты намерены добиться прорыва израильской и египетской блокады сектора Газы, находящегося под контролем ХАМАСа.

