"Флотилия Сумуда" может достичь израильского побережья в ближайшие 48 часов

Турецкая флотилия из 53 судов, организованная IHH – той же самой организацией, которая в свое время организовала рейс "Мави Мармара", – направляется к Израилю и может достичь израильского побережья в течение 48 часов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает The Jerusalem Post.

Речь идет о части Global Sumud Flotilla (GSF), которая вышла в минувший четверг из Турции в направлении сектора Газы в рамках второй попытки прорыва морской блокады. Первая попытка состоялась в апреле и завершилась перехватом 20 судов израильскими ВМС.

Издание сообщает со ссылкой на информированный источник, что глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в воскресенье предварительное совещание с руководителями служб безопасности и избранными министрами по вопросу перехвата турецкой флотилии, в составе которой находятся сторонники ХАМАСа.