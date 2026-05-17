17 мая 2026
последняя новость: 23:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Флотилия Сумуда" может достичь израильского побережья в ближайшие 48 часов

Газа
Турция
Пропаганда
время публикации: 17 мая 2026 г., 23:25 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 23:29
"Флотилия Сумуда" может достичь израильского побережья в ближайшие 48 часов
AP Photo/Murat Kocabas

Турецкая флотилия из 53 судов, организованная IHH – той же самой организацией, которая в свое время организовала рейс "Мави Мармара", – направляется к Израилю и может достичь израильского побережья в течение 48 часов. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает The Jerusalem Post.

Речь идет о части Global Sumud Flotilla (GSF), которая вышла в минувший четверг из Турции в направлении сектора Газы в рамках второй попытки прорыва морской блокады. Первая попытка состоялась в апреле и завершилась перехватом 20 судов израильскими ВМС.

Издание сообщает со ссылкой на информированный источник, что глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в воскресенье предварительное совещание с руководителями служб безопасности и избранными министрами по вопросу перехвата турецкой флотилии, в составе которой находятся сторонники ХАМАСа.

Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

"Сумуд" на земле и на море: из Ливии в Газу выдвинулся конвой с 200 пропалестинскими активистами
Флотилия в поддержку Израиля: акция в Герцлии. Фоторепортаж

Флотилия в поддержку Израиля: акция в Герцлии. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026

Заявление МИДа по "флотилии Сумуда": "профессиональные провокаторы" депортированы из Израиля
Мамдани выступил в поддержку "флотилии Сумуда", осудив Израиль

Мамдани выступил в поддержку "флотилии Сумуда", осудив Израиль