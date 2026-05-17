Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали
время публикации: 17 мая 2026 г., 21:40 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 21:40
Сборная Израиля удачно выступила на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Португалии.
Израильтянки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.
Даниэла Муниц завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье.
Алона Тель Франко стала победительницей в упражнении с булавами.
Сборная Израиля завоевала бронзовые медали в групповом многоборье и упражнении "5 мячей", и серебряную медаль в упражнении "3 обруча и две булавы".
