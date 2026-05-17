Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали

Сборная Израиля удачно выступила на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Португалии.

Израильтянки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Даниэла Муниц завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье.

Алона Тель Франко стала победительницей в упражнении с булавами.

Сборная Израиля завоевала бронзовые медали в групповом многоборье и упражнении "5 мячей", и серебряную медаль в упражнении "3 обруча и две булавы".