17 мая 2026
Спорт

Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали

время публикации: 17 мая 2026 г., 21:40 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 21:40
AP Photo/Sergei Grits

Сборная Израиля удачно выступила на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Португалии.

Израильтянки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Даниэла Муниц завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье.

Алона Тель Франко стала победительницей в упражнении с булавами.

Сборная Израиля завоевала бронзовые медали в групповом многоборье и упражнении "5 мячей", и серебряную медаль в упражнении "3 обруча и две булавы".

