По подозрению в причастности к убийству в Беэр-Шеве задержан 14-летний житель Кирьят-Гата
время публикации: 27 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 10:54
Полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве 19-летнего Дестау Цеколя из Беэр-Шевы на прошлой неделе.
По данным пресс-службы полиции, ночью сыщики центрального следственного отдела округа Негев задержали 14-летнего жителя Кирьят-Гата по подозрению в причастности к убийству.
Накануне был задержан 16-летний житель Беэр-Шевы.
Всего по делу арестованы уже четыре подозреваемых. Сегодня двух задержанных доставят в мировой суд Беэр-Шевы, полиция намерена просить о продлении их ареста.
Напомним, Дестау Цеколь 24 апреля был доставлен в больницу "Сорока" с тяжелым ножевым ранением. Позже врачи были вынуждены констатировать его смерть.
