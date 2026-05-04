Экс-преступник "Рафи Кдушим" в Кнессете предложил ввести в школах уроки с участием подобных ему

Осужденный в прошлом за уголовные преступления Рафи Хаим, известный также как Рафи Кдушим, председатель отделения "Ликуда" в Герцлии, выступил 4 мая на заседании комиссии Кнессета по правам ребенка, посвященном подростковому насилию.

Как сообщает "Кан", во время его выступления в зале началась перепалка, а депутаты от оппозиции покинули заседание в знак протеста против того, что человеку с уголовным прошлым предоставили парламентскую трибуну. Поводом для обсуждения стали недавние убийства подростков, в том числе Иману Биньямина Залки в Петах-Тикве.

Говоря об убийстве Залки, Кдушим заявил, что, по его мнению, нападавшие "не собирались его убивать, а только хотели пырнуть ножом". "К сожалению и, к моей большой радости, я вырос в криминальном районе. Почему к сожалению? Потому что я скатился в преступность. А почему к радости? Потому что я сам себя поднял, и у меня есть инструменты, чтобы помогать подросткам, которые проходят через это", – сказал он на заседании в Кнессете.

Кдушим также сказал, что был потрясен видеозаписью нападения. "Мы никогда не набрасывались десять человек на одного. Это показывает, до чего дошла молодежь", – заявил он. По его словам, он почти каждую неделю лично встречается с подростками и объясняет им, "почему не стоит ходить с ножом", приводя примеры из собственного тюремного опыта: "Каждый сегодня хочет показать, что он что-то из себя представляет, что он герой. Некому объяснить ему последствия".

Обращаясь к депутату Кати Шитрит из "Ликуда", Кдушим предложил использовать бывших преступников в профилактической работе со школьниками. "Я готов сам добровольно ходить в школы. Вам нужно использовать бывших преступников, чтобы они объясняли подросткам, каковы последствия этого. Как есть урок физкультуры и английского, должен быть и урок о таком", – сказал он. Шитрит поддержала эту мысль, сказав: "Министерство просвещения слушает? Послушайте".

На том же заседании выступила родственница Дестау Чеколя, убитого неделю назад в Беэр-Шеве. Она призвала не допустить освобождения подростков, подозреваемых в убийстве: "Подросткам, которые его убили, – 14 и 16 лет, система закона относится к ним как к детям, хотя они совершили взрослое преступление. Разве из-за того, что они несовершеннолетние, Дестау был в меньшей степени убит? Разве боль после его убийства меньше?" По ее словам, подростки ходят по улицам с ножами из-за отсутствия сдерживания и правоприменения.

Напомним, что Рафи Хаим ("Кдушим") был членом известного преступного клана, четырежды отбывал наказание в тюрьме за насильственные преступления, похищения людей, вымогательство, обналичивание чеков на сером рынке. После освобождения из тюрьмы он стал влиятельным функционером в филиале "Ликуда" в Герцлии. Сам Рафи утверждает, что более двадцати лет назад он "завязал с преступным миром", раскаялся, вернулся в лоно иудаизма, вновь женился, и с тех пор старается работать на пользу обществу, в частности помогает трудным подросткам вырваться из мира преступности и вернуться к нормальной жизни.