Мужчина получил тяжелые травмы при падении с электросамоката в Гиватаиме
время публикации: 31 мая 2026 г., 21:24 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 21:24
На улице Кацнельсона в Гиватаиме мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы при падении с электросамоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадавший получил травму груди и конечностей.
Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
