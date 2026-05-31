Мужчина получил тяжелые травмы при падении с электросамоката в Гиватаиме

На улице Кацнельсона в Гиватаиме мужчина (примерно 50 лет) получил множественные травмы при падении с электросамоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадавший получил травму груди и конечностей.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.