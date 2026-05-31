31 мая 2026
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Сегодня ночью в небе Израиля можно наблюдать "голубую Луну"

Астрономия
время публикации: 31 мая 2026 г., 20:30 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 20:37
AP Photo/Esteban Felix

В ночь на 1 июня в Израиле можно будет наблюдать "голубую Луну" – второе полнолуние за один календарный месяц. Первое майское полнолуние пришлось на 1 мая, и поскольку лунный цикл длится около 29,5 дней, второе полнолуние выпадает на последний день месяца. Такое совпадение происходит в среднем раз в 2,5 года. Предыдущая "голубая Луна" наблюдалась в августе 2023 года, а следующая – только в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года.

Вопреки названию, Луна не окрасится в голубой цвет – термин носит чисто календарный характер. Зато у нынешнего явления есть дополнительная особенность: это еще и "микролуна". В отличие от "суперлуны", когда Луна выглядит особенно крупной, сегодня она будет находиться на максимальном удалении от Земли в этом году – около 406 тысяч километров – и потому будет выглядеть чуть меньше и тусклее обычного.

Для тех, кто хочет сфотографировать "голубую Луну" на смартфон, NASA рекомендует зафиксировать телефон неподвижно, отключить вспышку и нажать на экране на Луну, чтобы зафиксировать фокус и снизить яркость. Лучшее время для съемки – сумерки или момент, когда Луна только поднимается над горизонтом.

