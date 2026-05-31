x
31 мая 2026
|
последняя новость: 21:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 21:59
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кешет-12": Израиль запросил у США разрешение на удары по Бейруту

США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 31 мая 2026 г., 20:57 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 21:00
"Кешет-12": Израиль запросил у США разрешение на удары по Бейруту
AP

Израиль направил официальный запрос американской стороне с просьбой разрешить расширение боевых действий в Ливане, включая авиаудары по Бейруту.

По информации телеканала "Кешет-12", в воскресенье, 30 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсудил эту тему с госсекретарем США Марко Рубио. По словам источников, знакомых с содержанием беседы, Нетаниягу дал понять Рубио, что Израиль не намерен мириться с тем, что Бейрут остается для "Хизбаллы" безопасным убежищем, и что подобная неприкосновенность подрывает перспективы переговоров с правительством Ливана.

По данным израильского источника, администрация Трампа демонстрирует готовность рассмотреть этот вопрос.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2026

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2026

968-й день войны: удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2026

Беспилотник "Хизбаллы" взорвался около границы с Ливаном, есть раненые
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 мая 2026

Франция запросила экстренное обсуждение СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане