"Кешет-12": Израиль запросил у США разрешение на удары по Бейруту

Израиль направил официальный запрос американской стороне с просьбой разрешить расширение боевых действий в Ливане, включая авиаудары по Бейруту.

По информации телеканала "Кешет-12", в воскресенье, 30 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсудил эту тему с госсекретарем США Марко Рубио. По словам источников, знакомых с содержанием беседы, Нетаниягу дал понять Рубио, что Израиль не намерен мириться с тем, что Бейрут остается для "Хизбаллы" безопасным убежищем, и что подобная неприкосновенность подрывает перспективы переговоров с правительством Ливана.

По данным израильского источника, администрация Трампа демонстрирует готовность рассмотреть этот вопрос.