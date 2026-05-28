28 мая 2026
ДТП около Мертвого моря, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 28 мая 2026 г., 14:58 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 15:04
Пресс-служба МАДА

Днем 28 мая на 90-й трассе около поселка Мецукей Драгот, расположенного на берегу Мертвого моря, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали восемь человек, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Один из пострадавших, мужчина около 30 лет в тяжелом состоянии. Пожилой мужчина, около 80 лет, в состоянии средней тяжести. Еще шестеро получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим". Для эвакуации были задействованы вертолет и машины скорой помощи.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

