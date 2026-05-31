ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана
время публикации: 31 мая 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 19:23
Параллельно с углублением наземной операции на хребте Бофор ЦАХАЛ атакует склады вооружений, действующие командные пункты и другие объекты "Хизбаллы" в районе Тира и на юге Ливана.
По данным армии, уничтоженные склады использовались боевиками для планирования и проведения террористических атак против израильских сил.
С момента вступления в силу перемирия в Ливане были ликвидированы около 900 боевиков "Хизбаллы".