x
31 мая 2026
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 20:37
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 31 мая 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 19:23
ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Параллельно с углублением наземной операции на хребте Бофор ЦАХАЛ атакует склады вооружений, действующие командные пункты и другие объекты "Хизбаллы" в районе Тира и на юге Ливана.

По данным армии, уничтоженные склады использовались боевиками для планирования и проведения террористических атак против израильских сил.

С момента вступления в силу перемирия в Ливане были ликвидированы около 900 боевиков "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2026

968-й день войны: удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии