Германское издание Der Spiegel публикует статью Михаила Зыгаря о том, что российские власти приняли решение о возвращении на Лубянскую площадь перед зданием ФСБ памятника Феликсу Дзержинскому, созданного Евгением Вучетичем и установленного в 1958 году.

Дзержинский – основатель ЧК и один из руководителей красного террора. Площадь перед зданием ГПУ-НКВД-КГБ, главного советского репрессивного органа в различных его ипостасях, в 1926-1990 годах носила имя этого сподвижника Владимира Ленина.

Памятник был снесен после поражения августовского путча 1991 года. Зыгарь констатирует, что тогда это стало символом крах советской тоталитарной системы, а решение о восстановлении памятника так же симоволически означает ее восстановление, возвращение часов вспять.

В последние годы инициативы возвращения памятника "Железному Феликсу" высказывались неоднократно, в том числе – поддерживающим войну в Украине писателем Захаром Прилепиным, а также фракцией коммунистов в Государственной думе. Однако официальных заявлений на этот счет не делалось.

Однако отметим, что около месяца назад президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Дзержинского Академии Федеральной службе безопасности. Это название носила Высшая школа КГБ. Напомним, что российский лидер – кадровый офицер госбезопасности, и, как он сам говорил, бывших чекистов не бывает.