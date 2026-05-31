В ходе беспорядков в Париже погиб мотоциклист, сообщается о 780 задержанных

Французские власти сообщили, что 780 человек были задержаны минувшей ночью по всей стране в ходе беспорядков, начавшихся после победы клуба ПСЖ в финальном матче Лиги европейских чемпионов по футболу.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что при столкновениях пострадали 57 полицейских и 219 участников волнений. Состояние восьми из пострадавших тяжелое. Прокуратура Парижа сообщает о гибели мотоциклиста, который во время беспорядков врезался в бетонное заграждение.

По словам Нуньеса, в 15 городах зафиксировано некоторое количество ограблений и мародерства. В 71 населенном пункте имели место инциденты, связанные с насилием. Министр отметил, что задержанных на 32% больше чем в прошлом году, когда ПСЖ также выиграл Лигу чемпионов.