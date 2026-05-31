Повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Наиль Хасанов из Рамат-Гана

Полиция Израиля повторно просит помощи общественности в поиске пропавшего 53-летнего Наиля Хасанова, проживающего на улице Бен-Гурион в Рамат-Гане. В последний раз его видели около месяца назад.

Приметы: рост 1.81, худощавый, черные волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.