Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Наиль Хасанов из Рамат-Гана

время публикации: 31 мая 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 08:59
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля повторно просит помощи общественности в поиске пропавшего 53-летнего Наиля Хасанова, проживающего на улице Бен-Гурион в Рамат-Гане. В последний раз его видели около месяца назад.

Приметы: рост 1.81, худощавый, черные волосы.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

