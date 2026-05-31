Двум жителям Иерусалима предъявлены обвинения в подготовке теракта

Прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительные заключения против жителей Иерусалима Хусейна Ганаима и Абд ар-Рахима Хамиды, обоим около 21 года, обвиняемых в подготовке теракта против сил безопасности.

По версии прокуратуры, Ганаим и Хамида планировали бросить взрывное устройство в сторону военнослужащих ЦАХАЛа на базе Анатот, в ходе подготовки к нападения они просматривали обучающие ролики по изготовлению взрывных устройств и пересылали их друг другу.

Согласно обвинительному заключению, в 2024 году Ганаим и Хамида договорились совершить нападение на военнослужащих, выбрав базу Анатот, поскольку знали местность и понимали, что там находится много солдат. Прокуратура утверждает, что Хамида начал изготовление взрывного устройства, однако прекратил работу, поскольку не смог достать дополнительные материалы.

Кроме того, Ганаим обвиняется в контакте с родственником, проживающим на Кипре, который сообщил ему, что занимает должность в ХАМАСе и участвует в деятельности этой террористической организации. По данным прокуратуры, Ганаим выполнял для него задания по сбору информации: фотографировал различные места, передавал сведения о блокпостах и о солдатах, прибывавших в гостиницу в Иерусалиме, где он работал.

В обвинительном заключении также говорится, что Ганаим передал родственнику информацию о мероприятии, на котором в гостинице должна была остановиться группа школы ВВС, включая дату мероприятия и номера комнат, предназначенных для участников. По версии прокуратуры, во время разговоров представитель ХАМАСа спросил Ганаима, поможет ли тот, если в гостиницу будет отправлен террорист-смертник; Ганаим, как утверждается, ответил, что сам готов совершить теракт-самоубийство, но попросил дополнительное время на подготовку.

Ганаиму также инкриминируется эпизод января 2023 года: по версии следствия, во время беспорядков, возникших при операции сил безопасности по сносу дома террориста Удая Тамими в лагере беженцев Шуафат, он вместе с другим человеком бросал трубчатые взрывные устройства в сторону сил безопасности с расстояния около десяти метров.

Ганаиму предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения террористического убийства при отягчающих обстоятельствах, контакте с иностранным агентом, попытке передачи сведений врагу, действиях с оружием в террористических целях, террористическом акте причинения тяжкого вреда с умыслом и других преступлениях. Хамиде предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения террористического убийства при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура просит оставить обоих под стражей до окончания судебного процесса. Расследование вели полиция и общая служба безопасности (ШАБАК).