x
31 мая 2026
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 09:32
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Погром вместо праздника: сотни задержанных в Париже после победы ПСЖ

Франция
Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 31 мая 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 09:13
Погром вместо праздника: сотни задержанных в Париже после победы ПСЖ
AP Photo/Thomas Padilla

По меньшей мере 416 человек были задержаны во Франции за участие в беспорядках, начавшихся после победы ПСЖ над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги Чемпионов. Парижский клуб победил в серии послематчевых пенальти.

Французские власти ожидали беспорядков при любом исходе. Министерство внутренних дел сообщило, что на обеспечение порядка было направлено более 22000 полицейских, около 8000 из них – в Париже. Несколько станций метро были закрыты, движение наземного общественного транспорта прекратилось.

Столкновения начались рядом с домашним стадионом ПСЖ – Parc des Princes, где за трансляцией проходившего в Будапеште матча наблюдали 50000 человек. Вскоре они распространились на самый центр Парижа: площадь Трокадеро, Елисейские поля. Полицейских начали обстреливать файерами и фейерверками. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

Семь стражей порядка получили ранения. Были госпитализированы две девушки – одна упала в Сену, вторая получила удар ножом. Болельщики блокировали дороги, жгли мусорные баки. Сожжено несколько автомобилей и автобусная остановка, два магазина были разгромлены.

"Только во Франции победа футбольного клуба вызывает беспорядки. Только во Франции люди запираются в домах, чтобы не стать жертвой насилия", – написала лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Отметим, что беспорядками ознаменовалась и прошлогодняя победа ПСЖ в самом престижном европейском турнире. Тогда было задержано около 500 человек, двое, среди них 17-летний юноша, погибли.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов