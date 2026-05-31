Погром вместо праздника: сотни задержанных в Париже после победы ПСЖ

По меньшей мере 416 человек были задержаны во Франции за участие в беспорядках, начавшихся после победы ПСЖ над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги Чемпионов. Парижский клуб победил в серии послематчевых пенальти.

Французские власти ожидали беспорядков при любом исходе. Министерство внутренних дел сообщило, что на обеспечение порядка было направлено более 22000 полицейских, около 8000 из них – в Париже. Несколько станций метро были закрыты, движение наземного общественного транспорта прекратилось.

Столкновения начались рядом с домашним стадионом ПСЖ – Parc des Princes, где за трансляцией проходившего в Будапеште матча наблюдали 50000 человек. Вскоре они распространились на самый центр Парижа: площадь Трокадеро, Елисейские поля. Полицейских начали обстреливать файерами и фейерверками. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

Семь стражей порядка получили ранения. Были госпитализированы две девушки – одна упала в Сену, вторая получила удар ножом. Болельщики блокировали дороги, жгли мусорные баки. Сожжено несколько автомобилей и автобусная остановка, два магазина были разгромлены.

"Только во Франции победа футбольного клуба вызывает беспорядки. Только во Франции люди запираются в домах, чтобы не стать жертвой насилия", – написала лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Отметим, что беспорядками ознаменовалась и прошлогодняя победа ПСЖ в самом престижном европейском турнире. Тогда было задержано около 500 человек, двое, среди них 17-летний юноша, погибли.