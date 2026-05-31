x
31 мая 2026
|
последняя новость: 11:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 11:10
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зохран Мамдани бойкотирует нью-йоркский парад в честь Дня Израиля

Израиль
США
Нью-Йорк
время публикации: 31 мая 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 11:16
Зохран Мамдани бойкотирует нью-йоркский парад в честь Дня Израиля
AP Photo/Richard Drew

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что не примет участие в ежегодном параде в честь Дня Израиля, который состоится 31 мая на Пятой авеню. Он стал первым градоначальником за 62-летнюю историю парада, который бойкотирует мероприятие, ставшее одним из главных для еврейской общины крупнейшего города США.

"Несмотря на то, что меня не будет, моя администрация несколько недель работает над тем, чтобы обеспечить безопасность участников парада. Я серьезно отношусь к своей ответственности обеспечить безопасности и благополучия каждого горожанина на каждом мероприятии", – сообщил он.

В параде солидарности с Израилем традиционно принимают участие десятки тысяч человек, включая городское руководство, возглавляемое мэром. "Еще во время предвыборной кампании я говорил, что не пойду на этот парад, и я четко обозначил свою позицию в отношении израильского правительства", – заявил мэр-антисионист.

Тема парада – "Гордый американец, гордый сионист". Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, еврейка, назначенная на должность предшественником Мамдани Эриком Адамсом, сообщила, что для нее станет большой честью участвовать в параде – и сделала это на иврите. Она также рассказала, что с учетом роста антисемитизма в мире, будут приняты чрезвычайные меры безопасности.

Мамдани занимает резко антиизраильскую позицию, которую многие критики называют антисемитской. В прошлом он выступал за введение санкций против еврейского государства. Мэр обвинял Израиль в апартеиде, а действия ЦАХАЛа в Газе называл геноцидом. В то же время он осудил нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2026

Пропалестинские акции в Нью-Йорке сопровождались нападениями и задержаниями
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2026

Новый закон штата Нью-Йорк обеспечивает защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 мая 2026

Мэр Нью-Йорка опубликовал пост в честь "дня Накбы"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 мая 2026

Мамдани выступил в поддержку "флотилии Сумуда", осудив Израиль