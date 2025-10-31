Машина врезалась в столб в поселке Земер, погиб мужчина, еще трое травмированы
время публикации: 31 октября 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 23:56
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП в арабском населенном пункте Земер, где автомобиль врезался в столб. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 40 лет.
Еще трое с травмами различной степени тяжести после оказания неотложной помощи были доставлены в больницу, их состояние стабильно.