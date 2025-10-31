x
31 октября 2025
|
последняя новость: 23:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 23:55
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Машина врезалась в столб в поселке Земер, погиб мужчина, еще трое травмированы

Мада
ДТП
время публикации: 31 октября 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 23:56
Машина врезалась в столб в поселке Земер, погиб мужчина, еще трое травмированы
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП в арабском населенном пункте Земер, где автомобиль врезался в столб. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 40 лет.

Еще трое с травмами различной степени тяжести после оказания неотложной помощи были доставлены в больницу, их состояние стабильно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook