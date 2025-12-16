x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС настаивает на проведении нового раунда переговоров

Газа
США
Израиль
Катар
ХАМАС
время публикации: 16 декабря 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 19:15
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС настаивает на проведении нового раунда переговоров
AP Photo/Jehad Alshrafi

По информации саудовского издания "Аш-Шарк аль-Аусат", ХАМАС настаивает на проведении нового раунда непрямых переговоров в Египте или Катаре, посвященных ситуации в Газе и переходу ко второму этапу соглашения.

Согласно источникам издания, ХАМАС намерен поднять вопросы, касающиеся сохранения оружия группировкой, восстановления сектора Газы, управления сектором, полномочий международных сил стабилизации, открытия КПП "Рафиах", снятия блокады и полного вывода ЦАХАЛа.

При этом источники подчеркивают, что ХАМАС не намерен обсуждать отъезда лидеров группировки из сектора Газы.

При этом издание пишет, что ХАМАС выражает недовольство тем, что США однозначно не осудили ликвидацию Раэда Саада и не признали, что своими действиями Израиль нарушил соглашение.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 декабря 2025

Axios: США сделали выговор Нетаниягу за ликвидацию одного из главарей ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2025

Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 декабря 2025

NY Post: активист из США обвинил ХАМАС в сокрытии детского питания в Газе