"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС настаивает на проведении нового раунда переговоров

По информации саудовского издания "Аш-Шарк аль-Аусат", ХАМАС настаивает на проведении нового раунда непрямых переговоров в Египте или Катаре, посвященных ситуации в Газе и переходу ко второму этапу соглашения.

Согласно источникам издания, ХАМАС намерен поднять вопросы, касающиеся сохранения оружия группировкой, восстановления сектора Газы, управления сектором, полномочий международных сил стабилизации, открытия КПП "Рафиах", снятия блокады и полного вывода ЦАХАЛа.

При этом источники подчеркивают, что ХАМАС не намерен обсуждать отъезда лидеров группировки из сектора Газы.

При этом издание пишет, что ХАМАС выражает недовольство тем, что США однозначно не осудили ликвидацию Раэда Саада и не признали, что своими действиями Израиль нарушил соглашение.