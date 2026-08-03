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Ближний Восток

Главу МИД Ливана отстранили от переговоров с Израилем из-за его позиции по "Хизбалле"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Израиль
время публикации: 03 августа 2026 г., 20:50 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 20:50
Главу МИД Ливана отстранили от переговоров с Израилем из-за его позиции по "Хизбалле"
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Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи
AP Photo/Petros Karadjias

Президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам отстранили министра иностранных дел Юсефа Раджи от участия в переговорах с Израилем из-за его жесткой позиции в отношении "Хизбаллы". Об этом сообщил телеканал "Кан-11" со ссылкой на ливанский политический источник.

Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном должен начаться во вторник в Риме. Раджи, считающийся одним из наиболее последовательных противников "Хизбаллы" в ливанском правительстве, в переговорах участвовать не будет.

В партии "Ливанские силы", которую представляет глава МИДа, выразили недовольство этим решением. Ранее Раджи также не включили в состав делегации президента Ливана во время его визита в США.

По утверждению источника "Кан", руководство Ливана стремится не обострять отношения с "Хизбаллой" и шиитским движением "Амаль". Источник назвал отстранение Раджи тревожным сигналом, свидетельствующим о том, что власти Ливана пока не готовы "идти до конца" в противостоянии с "Хизбаллой".

Ближний Восток
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