Трое египтян обвинили Ноа Кирел и Эден Бен-Закен в плагиате и требуют компенсацию

Израильские певицы Ноа Кирел и Эден Бен Закен получили претензионное письмо перед подачей иска по обвинению в нарушении авторских прав в связи с выпущенным 19 мая 2026 года совместным хитом "Я лгу?".

В письме, направленном адвокатом Талем Шмуэлем Перлманом продюсерским компаниям Sarit Productions Ltd и Helicon Aroma Music Ltd предложены два варианта: либо выплатить 7 миллионов шекелей и выполнить полный список требований, включая удаление песни, либо в течение семи дней урегулировать спор миром за 2,5 миллиона шекелей - но тогда песню требовать снять не будут, взамен авторы получат постоянную долю в доходах от нее.

Претензию выдвигают трое граждан Египта - Мустафа Сиям, Самах аль-Ашри и композитор Зияд Мухаммед Ирив аль-Сайед Ирив. По их утверждению, песня в исполнении Кирел и Бен Закен, спродюсированная Иноном Яхелем, заимствует ключевые элементы их оригинального произведения: мелодию, ритм, структуру повторяющейся фразы и характерное сочетание имен - все это, по их словам, скопировано без разрешения, указания авторства и выплаты вознаграждения.

Речь идет о "вирусном" тренде, который двое из истцов - гиды-экскурсоводы по профессии - запустили в арабских соцсетях: по сюжету герой хвастливо рассказывает о нелепой ситуации, после чего звучит риторический вопрос-панчлайн "Я лгу?" с ответным "Нет, нет". По данным письма, оригинальное видео к моменту выхода израильской песни собрало свыше 13 миллионов просмотров и породило множество репостов и подражаний в арабоязычном сегменте сети.