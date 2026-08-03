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Израиль

Первые совместные учения ШАБАСа, ЦАХАЛа и ВВС прошли на юге Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
Учения
ШАБАС
ЦАХАЛ
время публикации: 03 августа 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 20:49
Первые совместные учения ШАБАСа, ЦАХАЛа и ВВС прошли на юге Израиля
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Первые совместные учения ШАБАСа, ЦАХАЛа и ВВС прошли на юге Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе в зоне ответственности бригады "Паран" состоялись первые совместные учения с участием бойцов смешанного батальона "Барделас", сотрудников Службы тюрем (ШАБАС) и экипажей 123-й эскадрильи ВВС Израиля ("Птицы пустыни"), сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Главной задачей учений была отработка взаимодействия трех различных структур, действующих в одном районе. Согласно сценарию, утром поступило сообщение о проникновении террористов на территорию тюрьмы "Лави", расположенной на западе Негева. Для батальона "Барделас" это стала первая тренировка, связанная с действиями в районе пенитенциарного учреждения. Военнослужащие отрабатывали ведение боя внутри зданий, зачистку территории и нейтрализацию нескольких очагов угрозы.

Одновременно штаб получил сообщение о втором инциденте – проникновении трех групп условных террористов в сельскохозяйственную зону одного из населенных пунктов. Остальные подразделения приступили к поиску "боевиков" и завершили операцию после обнаружения всех условных нарушителей.

Затем на территории тюрьмы был разыгран сценарий массового поступления пострадавших – около десяти "раненых" с травмами различной степени тяжести. Медицинские подразделения ЦАХАЛа совместно с медиками ШАБАСа отрабатывали сортировку пострадавших и их эвакуацию с использованием вертолетов 123-й эскадрильи, которые также доставляли подкрепление к различным районам учений.

После завершения первичной эвакуации участники учений отработали еще один сценарий – проникновение террористов на территорию тюрьмы с целью освобождения заключенных террористов. В рамках учений экипажи ВВС также перебрасывали подкрепление батальона "Барделас" к тюрьме после того, как район был объявлен блокированным, а наземный доступ к нему оказался затруднен. Для этого впервые были задействованы новые аварийные посадочные площадки, специально оборудованные в районе проведения учений.

По словам организаторов, самой сложной задачей стала необходимость сохранять полную картину происходящего при одновременном развитии нескольких сценариев. Пока одни подразделения зачищали территорию тюрьмы, другие продолжали поиск условных террористов в районе населенного пункта, а вертолеты одновременно эвакуировали "раненых" и перебрасывали подкрепление.

Израиль
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