Visa покупает израильский стартап за $2,4 млрд

Транснациональная компания кредитных карт Visa объявила о покупке израильской стартап-компании BioCatch за 2,4 миллиарда долларов.

Компания, основанная в 2011 году, разработала систему выявления и предотвращения мошенничества в банковской системе с помощью биометрических и поведенческих методов.

Алгоритм компании отслеживает и анализирует цифровые поведенческие паттерны на основе 300 различных параметров, включая манеру и скорость набора пароля и способ удержания мыши.

В 2024 году контрольный пакет акций компании был куплен инвестиционным фондом Permira за 750 миллионов долларов, исходя из стоимости компании в 1,3 миллиарда долларов.

На текущий момент BioCatch защищает 1,8 миллиарда устройств и 760 миллионов пользователей по всему миру и обслуживает более 350 клиентов в банковской сфере в 21 стране. По данным Visa, захват контроля над счетами и мошенничество наносят глобальной экономике ущерб более чем в триллион долларов, а технологии искусственного интеллекта лишь ускоряют темп таких атак. За последние пять лет Visa инвестировала более 13 миллиардов долларов в технологии и инфраструктуру для защиты платежных систем.