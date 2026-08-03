На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину

Полиция и спасательные службы ведут поиски мужчины в возрасте около 40 лет, который, предположительно, вошел в воду на озере Кинерет и пропал.

Его вещи были обнаружены на пляже А-Трапез.

В поисках участвуют подразделение морской полиции, сотрудники полиции Северного округа, задействованы полицейский вертолет и дополнительные спасательные силы.