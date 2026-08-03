На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину
время публикации: 03 августа 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 12:29
На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину
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Полиция и спасательные службы ведут поиски мужчины в возрасте около 40 лет, который, предположительно, вошел в воду на озере Кинерет и пропал.
Его вещи были обнаружены на пляже А-Трапез.
В поисках участвуют подразделение морской полиции, сотрудники полиции Северного округа, задействованы полицейский вертолет и дополнительные спасательные силы.