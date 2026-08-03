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Израиль

На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину

Полиция
Кинерет
Спасательные операции
время публикации: 03 августа 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 12:29
На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину
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На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину
Hadas Parush/Flash90

Полиция и спасательные службы ведут поиски мужчины в возрасте около 40 лет, который, предположительно, вошел в воду на озере Кинерет и пропал.

Его вещи были обнаружены на пляже А-Трапез.

В поисках участвуют подразделение морской полиции, сотрудники полиции Северного округа, задействованы полицейский вертолет и дополнительные спасательные силы.

Израиль
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