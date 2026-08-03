"Кешет": "Ликуд" и "Яадут а-Тора" договорились о взаимных нападках

Заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что закон о прекращении задержаний ультраортодоксов-отказников будет отменен после выборов, вызвали бурную реакцию партий ШАС и "Яадут а-Тора".

Однако, как сообщает "Кешет", речь идет о "согласованном" конфликте и о "договорных" взаимных нападках.

По сообщению журналистов Амита Сегаля и Дафны Лиэль, несколько недель назад высокопоставленный представитель "Яадут а-Тора" обратился к представителю "Ликуда" с предложением разыграть публичный скандал, который, по замыслу его авторов, должен принести электоральную пользу обеим сторонам. Цель "спектакля" – остановить снижение в опросах популярности ультраортодоксальных партий, избиратели которых возмущены отсутствием достижений.