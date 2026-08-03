Резервист и гражданский обвинены в краже и продаже винтовки с базы ЦАХАЛа

Прокуратура предъявила обвинения военнослужащему резерва и жителю Кирьят-Тивона в связи с кражей винтовки M16 с военной базы на севере Израиля и ее продажей криминальным структурам. Брат резервиста, офицер ЦАХАЛа в звании майора, будет позднее обвинен по делу о торговле наркотиками.

О краже оружия военной полиции сообщили 20 июня. В тот же вечер был задержан 30-летний житель Тверии, проходивший резервистскую службу. По версии следствия, он похитил винтовку у военнослужащего своего подразделения. Позднее был задержан 30-летний житель Кирьят-Тивона, который получил оружие в ночь кражи.

В ходе совместного расследования полиции Северного округа и военной полиции выяснилось, что житель Кирьят-Тивона и 34-летний житель Тверии, предположительно, организовали сеть по продаже кокаина и других тяжелых наркотиков. Значительная часть наркотиков поставлялась военнослужащим непосредственно на базы на севере страны.

Брат подозреваемого резервиста, служащий в звании майора на одной из северных баз, первоначально был допрошен по подозрению в воспрепятствовании следствию и сговоре с целью совершения преступления. Следователи утверждают, что он несколько раз передавал подозреваемым медицинский каннабис, полученный им по лицензии.

Гражданскому жителю Кирьят-Тивона предъявлено обвинение в торговле оружием, резервисту – в краже и торговле оружием. 34-летний житель Тверии обвинен в торговле наркотиками. Обвинительное заключение против офицера будет подано позднее.