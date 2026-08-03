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Израиль

Офицер МАГАВ задержал после погони палестинского угонщика. Видео

Транспорт
Криминал в арабском секторе
МАГАВ
время публикации: 03 августа 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 15:05
Офицер МАГАВ задержал после погони палестинского угонщика. Видео
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Офицер МАГАВ задержал после погони палестинского угонщика. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудник пограничной полиции (МАГАВ) Иерусалимского округа задержал подозреваемого в угоне автомобиля после погони, завершившейся на КПП "Аль-Джиб".

По сообщению полиции, утром офицер МАГАВ, направлявшийся на службу, обратил внимание на автомобиль с разбитым задним боковым стеклом, водитель которого вел себя подозрительно. Когда он потребовал остановиться для проверки, водитель попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу другим участникам движения.

Офицер начал преследование. Во время погони был произведен один выстрел по автомобилю, при этом пуля попала в цель. Параллельно с погоней информация была передана бойцам МАГАВ, несшим службу на КПП "Аль-Джиб", которые перекрыли въезд.

Несмотря на это, водитель на высокой скорости прорвался через КПП, повредил въездные ворота, после чего автомобиль перевернулся. Бойцы МАГАВ совместно с офицером задержали подозреваемого, жителя деревни Биду. Он передан следователям.

Проверка показала, что автомобиль был угнан незадолго до этого из Мевасерет-Циона. Машина получила значительные повреждения.

Израиль
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