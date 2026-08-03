Обвинение: житель Петах-Тиквы изнасиловал женщину, назвав себя пострадавшим на фестивале "Нова"

Прокуратура в Центральном окружном суде предъявила обвинение 22-летнему Адиэлю Элиягу Михаэлю Коэну из Петах-Тиквы в изнасиловании молодой женщины.

Судя по сообщению прокуратуры, Адиэль Коэн несколько недель назад познакомился на улице с женщиной, которая выгуливала собаку, и предложил вместе прогуляться. Во время прогулки он задавал ей личные и сексуальные вопросы, держал ее за руку и обнимал, хотя она дала понять, что не заинтересована в знакомстве. В какой-то момент он сумел завладеть ее телефоном, чтобы позвонить на свой мобильник – и таким образом получил телефонный номер женщины. В тот же день он приставал к этой женщине, которая снова дала понять обвиняемому, что он ей не интересен.

Позже Коэн позвонил этой женщине и спросил, может ли он прийти к ней домой. Получив отказ, он стал рассказывать, что пережил 7 октября 2023 года трагедию на фестивале "Нова". После чего женщина из жалости согласилась встретиться с ним рядом с домом.

Однако, согласно обвинительному заключению, Коэн поднялся на этаж, где располагается квартира женщины, до того, как она вышла. Открыв дверь и увидев его, она попыталась закрыть дверь, но Коэн сумел проникнуть в квартиру. Затем он вытащил диван на балкон, установил надувной бассейн, который скрывал происходящее от посторонних глаз, принудил женщину к оральному сексу и изнасиловал ее. После чего Коэн извинился перед жертвой и спросил ее, понравилось ли ей.

Имя жертвы или какие-либо сведения, которые могли бы привести к установлению ее личности, запрещены к публикации.