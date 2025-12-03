"Аль-Джазира": ХАМАС и "Красный Крест" продолжают поиски останков заложников на севере Газы

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что ХАМАС и "Красный Крест" после получения информации от Израиля о результатах экспертизы возобновили поиски останков погибших заложников в северной части сектора Газы.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля утром 3 декабря сообщила: "После завершения процесса идентификации в Национальном центре судебной медицины было установлено, что останки, доставленные вчера на экспертизу из сектора Газы, не имеют отношения ни к одному из погибших заложников". Семьям двух погибших заложников передана ​​обновленная информация. "Усилия по их возвращению не прекратятся до завершения миссии – обеспечить достойное захоронение на родной земле", – заявляет офис главы правительства.

В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников: Рана Гвили (старшины спецназа ЯСАМ, отражавшего нападение террористов в Алумим) и Судтхисака Ринтхалака (гражданина Таиланда, похищенного из Беэри).

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

9 ноября в Израиль были возвращены останки старшего лейтенанта Адара Голдина, убитого и похищенного террористами в 2014 году.

13 ноября были возвращены в Израиль останки Мени (Менахема) Годарда, жителя кибуца Беэри. Он был убит террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года, а его тело было похищено и вывезено в Газу.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.