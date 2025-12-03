Вынесен приговор по делу о попытке взять в жены несовершеннолетнюю

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил Абу Хусейна Куайна к 27 месяцам тюремного заключения, выплате компенсации в размере 50000 шекелей и условному наказанию за попытку взять в жены несовершеннолетнюю.

Судя по описанию судебного решения, речь идет о событиях, ранее описанных прокуратурой. Однако в сегодняшнем сообщении министерства юстиции о вынесенном приговоре подробности не приводится и подчеркивается, что запрещено публиковать данные о несовершеннолетней.

В декабре 2024 года прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинение в торговле людьми против 48-летней жительницы Хеврона (Палестинская автономия), которая "выдала замуж" свою 13,5-летнюю дочь за 40-летнего женатого мужчину из Хуры (Израиль, северный Негев). Согласно тексту обвинительного заключения, жительница Хеврона была замужем за жителем Хуры, после развода она оказалась в сложной материальной ситуации договорилась с другим жителем Хуры, у которого уже были две жены и 15 детей, что выдаст за него свою несовершеннолетнюю дочь. Был заключен договор, в соответствии с которым многодетный отец семейства из Хуры обязался выплатить единоразово 38000 шекелей и перечислять ежемесячный платеж в размере 1500 шекелей. Также было согласовано, что девочка переселяется в дом своего "мужа", что он будет заботиться о ней, но до 16 лет ему запрещены сексуальные отношения с молодой "женой". Девочка добровольно подписала сделку о браке, не зная, что это незаконно. Женщине, таким образом "выдавшей замуж" свою дочь, инкриминировалась торговля людьми, использование поддельных документов и незаконное пребывание на территории Израиля.

О каких-либо судебных решений в отношении матери девочки на данный момент не сообщается.

Хура – бедуинский населённый пункт на севере Негева с населением более 22 тысяч человек.