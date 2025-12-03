Прокуратура закрыла дело по жалобе Шломо Фильбера на "унизительный обыск" в тюрьме

Прокуратура Центрального округа уведомила адвоката бывшего гендиректора министерства связи Шломо Фильбера, что не обнаружено подтверждений его жалобе на незаконный и унизительный обыск, якобы проведенный в отношении него около семи лет назад в изоляторе тюрьмы "Хадарим". В связи с этим принято решение закрыть дело.

Фильбер утверждал, в том числе во время показаний в рамках суда по "делу 4000", а также в гражданском иске против государственных структур, что при его помещении под стражу в ходе расследования "дела 4000" над ним был проведен "унижающий достоинство" обыск, не соответствующий закону.

"Жалобу расследовало национальное управление по расследованию действий сотрудников Управления тюрем. В рамках проверки были опрошены все должностные лица, имевшие отношение к приему Фильбера в изолятор, а также собраны и восстановлены документы, которые удалось найти спустя годы. После всестороннего анализа собранных материалов прокуратура пришла к выводу, что расследование не выявило какой-либо основы для подозрения в совершении уголовного правонарушения", – заявляет прокуратура. В результате дело по жалобе Фильбера закрыто.

В феврале бывший государственный свидетель по "делу 4000" Шломо Фильбер подал иск на сумму 10 миллионов шекелей против государства, против полиции Израиля, а также против глав государственной прокуратуры. Помимо прочего, ответчиками по данному иску являлись бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит, бывший государственный прокурор Шай Ницан, прокуроры Лиат Бен-Ари и Иегудит Тирош, а также следователи. По утверждению Фильбера, в ходе следствия, он стал жертвой незаконного и жестокого давления с целью вынудить его подписать соглашение о статусе государственного свидетеля. Высшей точкой этих издевательств стали, по словам Фильбера, сексуальные преступления, якобы совершенные в отношении него. "Решение согласиться на статус государственного свидетеля стало результатом пыток, и пиком их стал содомические действия", – говорилось в исковом заявлении. По утверждению Фильбера, его лишали сна и применяли другие методы, требуя предоставить материалы, позволяющие обвинить премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

8 апреля 2024 года государственная прокуратура уведомила бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, что договор с ним, в рамках которого он получил статус государственного свидетеля по одному из дел против Биньямина Нетаниягу, может быть отменен.

Поводом для расторжения договора является многократное нарушение его условий Фильбером. В официальном уведомлении, отправленном госсвидетелю, указывается, что у прокуратуры имеются убедительные доказательства нарушений соглашения государственным свидетелем. Шломо Фильбер тогда прокомментировал это в своем Х-блоге одной-единственной фразой: "Я готов!"