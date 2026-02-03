Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 февраля, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Дожди на севере и в центре. Возможны затопления в низинах. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 15-23, в Беэр-Шеве – 10-17, на побережье Мертвого моря – 15-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 11-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 140-320 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-понедельник – переменная облачность, температура постепенно повысится.