Израиль

Второе за сутки убийство в Иблине, задержаны 14 членов враждующих семей

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 03 февраля 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 05:51
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 3 февраля в Иблине (на севере Израиля, около Шфарама) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина 26 лет.

Полиция связывает это убийство с конфликтом между семьями.

Задержаны 14 подозреваемых из обеих семей для допроса.

Напомним, что 2 февраля в деревне Иблин (на севере Израиля, около Шфарама) был застрелен мужчина примерно 50 лет.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 27 израильских арабов.

