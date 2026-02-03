Второе за сутки убийство в Иблине, задержаны 14 членов враждующих семей

В ночь на 3 февраля в Иблине (на севере Израиля, около Шфарама) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина 26 лет.

Полиция связывает это убийство с конфликтом между семьями.

Задержаны 14 подозреваемых из обеих семей для допроса.

Напомним, что 2 февраля в деревне Иблин (на севере Израиля, около Шфарама) был застрелен мужчина примерно 50 лет.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 27 израильских арабов.