Ночная атака на Киев и Харьков: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

В ночь на 3 февраля армия РФ нанесла комбинированные ракетно-дроновые удары по целям в Украине, были атакованы жилые районы Киева и Харькова.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более пяти часов. Фиксировались проблемы с электроэнергией. При этом температура ночью опускалась почти до -20°C.

В Киеве повреждения зафиксированы в пяти районах: под удар попали три жилых дома, а также здание, где расположен детский сад. Сообщалось о пожарах и повреждении нежилых объектов. Есть пострадавшие.

В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, основной целью ударов стала энергетическая инфраструктура. Без тепла могут остаться 820 домов. Есть пострадавшие.