Трамп заявил, что Мексика прекратит поставки нефти Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Мексика "прекратит отправлять нефть" на Кубу. Подробностей и подтверждений со стороны мексиканских властей пока не поступало.

Заявление прозвучало на фоне кампании Вашингтона по усилению экономического давления на Гавану: США пытаются ограничить доступ Кубы к топливу на фоне тяжелого энергетического кризиса и дефицита, приводящего к длительным отключениям электричества.

Агентство Reuters отмечает, что Мексика в последнее время была крупнейшим поставщиком нефти для Кубы, и потенциальная остановка поставок может существенно ударить по кубинской экономике. В конце января власти Мексики заявляли, что поставки носят "гуманитарный" характер. На этом фоне Вашингтон угрожал торговыми мерами странам, которые продолжают отправлять нефть на Кубу.

Кубинская сторона заявляет, что между Гаваной и Вашингтоном поддерживаются контакты на уровне обмена сообщениями, однако "формального диалога" о нормализации отношений нет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, которым объявил национальное чрезвычайное положение в связи с тем, что действия правительства Кубы, по оценке Белого дома, представляют "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В тексте указа говорилось, что кубинские власти, по мнению администрации США, сотрудничают с "многочисленными враждебными странами", включая Россию, Китай и Иран, а также с ХАМАСом и "Хизбаллой", и предоставляют "безопасную среду" для деятельности враждебных США структур. В документе также утверждается, что Куба принимает на своей территории иностранные военные и разведывательные структуры, которые "напрямую угрожают" США. Трамп распорядился подготовить введение таможенных пошлин на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть Кубе. Дополнительные пошлины могут применяться к импорту из государств, которые прямо или косвенно обеспечивают Кубу нефтью. При этом конкретные ставки пошлин и перечень стран в заявлении не названы: параметры предполагается определять в рамках предусмотренной указом процедуры.