x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 06:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 06:15
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Супруги Клинтоны согласились дать показания по контактам с Джеффри Эпштейном

США
Файлы Эпштейна
время публикации: 03 февраля 2026 г., 02:29 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 05:38
Супруги Клинтоны согласились дать показания по контактам с Джеффри Эпштейном
AP Photo/Jacquelyn Martin

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания в рамках расследования Конгресса США, касающегося их контактов с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники и переписку адвокатов.

По данным публикаций, решение было принято за несколько дней до запланированного голосования в Палате представителей Палата представителей США по вопросу о привлечении супругов Клинтон к ответственности за неявку по повесткам. Адвокаты Клинтонов попросили отменить или приостановить продвижение вопроса о голосовании, указав, что их клиенты готовы участвовать в даче показаний в согласованные даты.

Reuters напоминает, что ранее комитет уже поддержал меры о "неуважении к Конгрессу" после отказа Клинтонов явиться по повесткам; если бы вопрос дошел до утверждения всей палатой, материалы могли быть переданы в минюст США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

Источник ФБР: Эпштейн был "управляющим активами" Путина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

"Файлы Эпштейна". Более 1600 раз упомянута Мария Дрокова, героиня фильма "Поцелуй Путина"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания Конгрессу США по делу Эпштейна
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 января 2026

Министерство юстиции США опубликовало 3 миллиона файлов по делу Эпштейна