Супруги Клинтоны согласились дать показания по контактам с Джеффри Эпштейном

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания в рамках расследования Конгресса США, касающегося их контактов с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники и переписку адвокатов.

По данным публикаций, решение было принято за несколько дней до запланированного голосования в Палате представителей Палата представителей США по вопросу о привлечении супругов Клинтон к ответственности за неявку по повесткам. Адвокаты Клинтонов попросили отменить или приостановить продвижение вопроса о голосовании, указав, что их клиенты готовы участвовать в даче показаний в согласованные даты.

Reuters напоминает, что ранее комитет уже поддержал меры о "неуважении к Конгрессу" после отказа Клинтонов явиться по повесткам; если бы вопрос дошел до утверждения всей палатой, материалы могли быть переданы в минюст США.