03 января 2026
03 января 2026
Израиль

ЦАХАЛ провел масштабные учения на юге Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 03 января 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 18:49
ЦАХАЛ провел масштабные учения на юге Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о завершении крупномасштабных учений в 80-й дивизии. Маневры проводились на юге Израиля, в том числе в Эйлатском заливе Красного моря.

В ходе учений отрабатывались сложные сценарии обороны и наступления с участием сухопутных, воздушных и морских сил и в тесной координации с различными структурами безопасности.

В частности отрабатывались действия при следующих сценариях: одновременная атака террористов "внезапным ударом" с моря и с суши по населенным пунктам и военным позициям в нескольких точках, оказание авиационной поддержки наземным подразделениям, эвакуация заблокированных, реагирование на инциденты с большим числом пострадавших, эвакуация раненых, "замыкание разведывательного цикла" и управление подразделениями в условиях боя.

В учениях участвовали подразделения ЦАХАЛа и других силовых структур, служба скорой помощи "Маген Давид Адом", а также полиция Израиля.

