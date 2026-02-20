Супермодели и актрисе Синди Кроуфорд – 60. Фотогалерея

Фото: Associated Press

20 февраля исполнилось 60 лет Синди Кроуфорд – американской супермодели, актрисе и предпринимательнице. С конца 1980-х по 1990 годы Синди была одной из самых популярных супермоделей в мире. В 2000 году покинула модельный бизнес.

В 1997 году по результатам опроса журнала Shape Кроуфорд была названа второй (после Деми Мур) самой красивой женщиной в мире из 4000 претенденток. В 2002 году Синди журнал People назвал Синди в числе пятидесяти самых красивых людей мира. Известна своими видеоуроками фитнеса.

Замужем. Двое детей.